وقالت الصحيفة إن إعفاء الحجرف من منصبه سيتم تضمينه في البيان الختامي الذي سيصدر الجمعة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

من جانبها، قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصادر، إن الكويت تعمل حاليا على اختيار شخصية لشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بعد إعفاء الحجرف من منصبه.

وأكدت مصادر الصحيفة الكويتية، أن الكويت ستحتفظ بمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الذي شغله الحجرف.

وكان مجلس التعاون الخليجي وافق في دورته الـ40 التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2019 على تعيين الحجرف لهذا المنصب تلبية لترشيح بلاده له ليكون سادس أمين عام لمجلس التعاون الخليجي، وثاني كويتي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981.