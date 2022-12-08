وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بمقتل شخصين وإصابة 17 خلال احتجاجات الناصرية، التي خرجت للتنديد بحكم بالسجن على ناشط مدني.

كما أفادت وسائل إعلام عراقية بإصابة 3 من قوات الأمن إثر تعرضهم للرشق بالحجارة من المتظاهرين.

ماذا حدث؟

• قضت محكمة في بغداد، الإثنين، على حيدر الزيدي بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته بتهمة "إهانة فصائل الحشد الشعبي" الموالية لإيران المنضوية في القوات الرسمية، ولا يزال بإمكان الزيدي البالغ من العمر 20 عاما استئناف الحكم.

• صدر الحكم على خلفية تغريدة جرى حذفها ينتقد فيها أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي الذي قتل في يناير 2020 مع اللواء الإيراني قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.

• الزيدي ينفي أن يكون هو من كتب التغريدة، مؤكدا ووالده أن حسابه على "تويتر" تعرض للقرصنة، كما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان ليل الثلاثاء.

• أثار الحكم جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، فيما تظاهر المئات في مدينة الناصرية، الأربعاء.

• قال المتحدث باسم دائرة الصحة في محافظة ذي قار حسين رياض لـ"فرانس برس"، إن "متظاهرين اثنين قتلا بالرصاص" وأصيب 21 آخرون، من بينهم 5 بالرصاص، في صدامات مع قوات الأمن خلال التظاهرة.

• أفاد المتحدث عن وجود شرطي من بين الجرحى.

• الناصرية كانت معقلا بارزا للتظاهرات التي هزت العراق عام 2019، ولا تزال حتى الآن تشهد احتجاجات متفرقة.