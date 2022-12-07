وذكر المصدر أن الحملات الأمنية والمداهمات التي نفذت في العاصمة والبادية الوسطى ولواء الرمثا ومحافظتي إربد والمفرق وعلى مدار ال 48 ساعة الماضية، أفضت لإلقاء القبض على 18 تاجراً ومروجاً ومن أكثرهم خطورة وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية .

وكانت أبرز القضايا النوعية التي تم التعامل معها مداهمة مروجين خطرين يُعدان من أنشط المروجين والتجار للمخدرات في العاصمة.

وبعد إلقاء القبض عليهما في إحدى مناطق جنوب العاصمة وتفتيش أماكن وجودهما عثر بحوزتهما داخل مخزن أُعد لتلك الغاية على 72 كف من مادة الحشيش المخدرة و 14 ألف حبة مخدرة و 1 كغم من بودرة الجوكر وكمية من الكريستال المخدرة.

وأكد الناطق الاعلامي أنّ مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات وكافة الإدارات والوحدات الشرطية المعنية ستواصل حملاتها ومداهمتها النوعية على تجار ومروجي المخدرات وستصل إليهم أينما كانوا لحماية المجتمع.

ودعت السلطات الجميع للتعاون معها والإبلاغ عن أية معلومات أو مشاهدات تصلهم بشأن ترويج المخدرات، لتتم متابعتها والتأكد منها وإتخاذ الإجراء اللازم حيالها.