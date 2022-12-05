ورحب رئيس دولة الإمارات خلال اللقاء بزيارة الرئيس إسحاق هرتسوغ إلى الدولة. وبحث الشيخ محمد بن زايد والرئيس الإسرائيلي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل ومساراته نحو تعزيز التنمية والسلام والازدهار لما فيه الخير لشعوب المنطقة عامة.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، على ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتطرق اللقاء إلى أهمية "حوار أبوظبي للفضاء" في تعزيز التواصل بين القوى الفاعلة والمؤثرة في قطاع الفضاء حول العالم، وبحث فرص تطوير هذا القطاع وتحقيق مستهدفاته بما يخدم الإنسانية، ويسهم في تعزيز جودة الحياة على الأرض.

وفي السياق، أكد الجانبان ضرورة تعزيز فرص التعاون المشتركة في مجال الفضاء بين البلدين.

حضر اللقاء الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومحمد محمود آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.