واستخدم البرهان هذا الهتاف، الذي كان يردده المحتجون للمطالبة بخروج الجيش من المشهد السياسي، بعد إجراءات أكتوبر 2021.

ووقع، يوم الاثنين، الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير -المجلس المركزي- ومجموعات متحالفة معها، اتفاقا إطاريا يمهد لنقل السلطة المدنيين، وإنهاء الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.

وجرت مراسم التوقيع بالقصر الجمهوري "الرئاسي" في وسط العاصمة السودانية الخرطوم بحضور إقليمي ودولي واسع.

ويتضمن الاتفاق 27 بندا، أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة تتكون من ثلاث مستويات دون مشاركة القوات النظامية التي منحت تمثيلا في مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني.

وذكر مجلس السيادة أن الاتفاق السياسي الإطاري يمثل أساسا لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، فيما قالت قوى الحرية والتغيير إن هذا الاتفاق يؤسس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية.