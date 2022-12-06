لكن بعد الإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر والاحتجاجات المستمرة التي تلت ذلك، فجرت الأوضاع مجددا قبل أن تؤدي وساطات دولية إلى توقيع اتفاق قد يؤدي إلى وضع جديد؛ فما هي أبرز المحطات؟

*المحطة الأولى: يونيو 1989 وحتى أبريل 2019

في يونيو 1989.. استولى عمر البشير على السلطة بدعم وغطاء من تنظيم الإخوان.

شهدت الأشهر.. الأولى من حكم البشير عمليات فصل واسعة من الخدمة المدنية وتمكين غير مسبوق لعناصر التنظيم في كافة مفاصل الخدمة المدنية.

في العام 1993.. أُضيف السودان إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب توفيره ملاذاً آمناً لأسامة بن لادن وعدد من المجموعات والشخصيات الإرهاببة.

في العام 2003.. اندلعت حروب أهلية واسعة راح ضحيتها الملايين في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وقادت إلى فصل الجنوب، لتفقد البلاد نحو ثلث مساحتها التي كانت تعتبر الأكبر في أفريقيا والعالم العربي.

19 ديسمبر.. 2018.. بدات في مدبنة عطبرة بشمال السودان شرارة ثورة شعبية عارمة ضد نظام البشير وسرعان ما توسعت لتصل ذروتها في الخرطوم.

6 أبريل 2019.. وصل الثوار إلى محيط القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم بعد حراك استمر نحو 6 أشهر وبدأوا اعتصاما هناك.

المحطة الثانية: 11 أبريل 2019 إلى 25 أكتوبر 2021

11 أبريل 2019.. الإطاحة بعمر البشير بعد أن حكم البلاد 30 عاما وتنصيب عوض بن عوف رئيسا لمجلس عسكري يدير فترة انتقالية لمدة عام، لكنه اضطر تحت ضغط المعتصمين للتنحي بعد ساعات من تنصيبة، وعين عبد الفتاح البرهان بدلا عنه.

3 يونيو 2019 .. فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش بالقوة، مما أدى إلى مقتل وفقدان المئات من المعتصمين.

18 أغسطس 2019.. توقيع اتفاق بين الشقين المدني والعسكري على أساس وثيقة دستورية أعدت لإدارة فترة انتقالية من عامين.

أكتوبر 2019... تشكيل حكومة مدنية برئاسة عبد الله حمدوك وتنصيب عبد الفتاح البرهان رئيسا لمجلس سيادة ضم 11 عضوا

3 يونيو 2020.. قررت الأمم المتحدة إنشاء بعثة خاصة لدعم الانتقال السياسي في السودان.

31 أغسطس 2020 .. توقيع اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة بعد مفاوضات استمرت 10 أشهر رفضت حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور الانخراط فيها.

14 ديسمبر 2020.. رفعت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما من إدراج السودان في القائمة بسبب سلوكيات نظام البشير.

17 مايو 2021.. انعقد في العاصمة الفرنسبة باريس المؤتمر الدولي لدعم السودان والذي دشن عودة السودان الفعلية لمجتمع المانحين الدوليين بعد عزلة دامت 3 عقود.

29 يونيو 2021.. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعلنان رسميا دخول السودان في قائمة البلدان المؤهلة لشطب الديون تمهيدا للبدء في شطب ديونه البالغة 64 مليار دولار.

المحطة الثالثة: 25 أكتوبر 2021 وحتى 5 ديسمبر 2022