تامل المجموعات الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان أن يؤدي إلى حل الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام؛ فيما يرى معارضوه أنه يتجاهل مسائل جوهرية ويفتح المجال أمام دخول قوى كانت داعمة لنظام الإخوان الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل 2019؛ فما هي أبرز النقاط التي يتضمنها الاتفاق ومن هم المؤيدون والرافضون وما مببراتهم؟