جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثاني لحوارات روما المتوسطية، التي تشرف عليها وزارة الخارجية الإيطالية، وينظمها معهد الدراسات السياسية الدولية في إيطاليا، وتركز على مستقبل الطاقة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشارك في الحوارات: الرئيسة التنفيذية لمعهد الولايات المتحدة للسلام ليز غراندي، ورئيسة مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة ملتقى التداول للوساطة والاستثمارات المالية في الأردن تغريد النفيسي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة بالجزائر ياسين المهدي وليد، ومدير العلاقات العامة بمجموعة إيني الإيطالية للطاقة لابو بيستيلي، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجيلوتى، بحسب موقع "ديكود 39" الإيطالي.

أهم نقاط الحوار

ناقش المجتمعون التحديات الرئيسية الخاصة بجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وسط الأزمات العالمية والاضطرابات المحلية .

ناقش المجتمعون التحديات الرئيسية الخاصة بجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وسط الأزمات العالمية والاضطرابات المحلية خطط اللاعبين الرئيسيين في الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة الولايات المتحدة، وكذلك الصين التي تركز على مشاريع البنية التحتية الكبيرة (خاصة في البلاد المغاربية)، وإنشاء التبعيات التكنولوجية .

خطط اللاعبين الرئيسيين في الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة الولايات المتحدة، وكذلك الصين التي تركز على مشاريع البنية التحتية الكبيرة (خاصة في البلاد المغاربية)، وإنشاء التبعيات التكنولوجية إستراتيجيات تمويل التنمية التي تنفذها مختلف القوى الكبرى المتنافسة على النفوذ الإقليمي، ودور أوروبا في ذلك .

أبرز أقوال وآراء الحضور