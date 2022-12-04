وأفادت قناة (طيبة) السودانية، الأحد، بنقل الرئيس المعزول عمر البشير إلى المستشفى وخضوعه لفحوصات طبية عاجلة.

وقالت القناة عبر حسابها على تويتر إن نقل الرئيس السابق للمستشفى جاء بقرار من المحكمة.

وكانت السلطات الأمنية قد أعادت، الشهر الماضي، الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، إلى جانب قيادات المؤتمر الشعبي، علي الحاج وإبراهيم السنوسي وآخرين إلى سجن كوبر، مجددا، بعد 9 أشهر في المستشفى أو المعاملة الصحية الخاصة التي تمتعوا بها بفضل حكم المحكمة.

ويمثل البشير، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين أمام محكمة خاصة في مواجهة اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بسبب تقويض النظام الدستوري على خلفية المشاركة في انقلاب 30 يونيو 1989 بغطاء من جماعة الإخوان، التي كان يتزعمها حسن الترابي الذي توفي في مارس 2016.

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