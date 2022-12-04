وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان أن "مجلس النواب صوت على منح ثقته إلى نزار محمد سعيد آميدي، وزيرا للبيئة بالأغلبية المطلقة".

وأردف البيان، أن "المجلس صوت أيضا، على منح ثقته إلى بنكين عبد الله ريكاني، وزيرا للإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالأغلبية المطلقة".

وتكون بذلك قد اكتملت تشكيلة حكومة محمد شياع السوداني الوزارية، التي كانت قد نالت ثقة البرلمان في 27 أكتوبر الماضي بواقع 21 وزارة من أصل 23 مع إرجاء التصويت على وزارتي البيئة والإعمار والإسكان المؤجلتين، بفعل الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني.

وبهذا تصبح وزارتا الخارجية والإسكان والإعمار من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما وزارتا العدل والبيئة من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني، وبواقع 4 وزارات للمكون الكردي ككل .

ملفات بيئية وخدمية ضاغطة

الحقيبتان وفق المراقبين واللتين تم تسمية وزيريهما، تحظيان بأهمية بالغة في سياق تصدي الحكومة العراقية لما تواجهه البلاد من تحديات وأزمات بيئية وخدمية وديمغرافية من جفاف وتصحر وانتشار العشوائيات والاكتظاظ السكاني، وتهالك البنى التحتية في المدن والأرياف بصورة عامة.

وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي العراقي، محمد السامرائي، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":