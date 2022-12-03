وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجمعة، إن قواتها أوقفت الآن جميع العمليات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد ضد داعش في سوريا، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

ومن المقرر بدء دوريات أمنية أخرى، خاصة حول السجون، من جديد السبت.

وأضافت أن القوات الكردية والأميركية تواصل تسيير دوريات والحفاظ على الأمن في مخيم الهول للنازحين والسجون.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أوقفت في وقت سابق كل العمليات المشتركة مع التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال آرام حنا متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إنها أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة بعد القصف التركي لمنطقة سيطرتها.

ونقلت "رويترز" عن آرام حنا قوله إن "كل عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب مع التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة قد توقفت.