في الأثناء، أوضح عمار آمون دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو لموقع سكاي نيوز عربية أن الحركة أبلغت الآلية الثلاثية المكونة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومجموعة الإيقاد؛ خلال اجتماع عقدته معها في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان الخميس؛ بضرورة تحديد العلاقة الهيكلية بين الجيش والسلطة المدنية المحتملة بشكل واضح.

وفي مقابلة عبر الهاتف، جدد دلدوم تأكيد التزام الحركة بالعودة لمسار السلام متى ما جاءت سلطة مدنية ذات صلاحيات دستورية وسياسية واقتصادية كاملة. وأضاف أن "سلام جوبا" لم يحقق مبتقاه، وركز على تقاسم المناصب ولم يعالج جزور الأزمة التي أدت إلى الحرب.

تكهنات

تزايدت التكهنات خلال الساعات الماضية بقرب توقيع اتفاق إطاري بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري؛ لكن متابعات موقع سكاي نيوز عربية تشير إلى وجود تباينات بين المدنيين حول عدد من القضايا الخلافية؛ لكن المتحدث باسم الحرية والتغيير أكد أن الخلافات أصبحت قليلة للغاية، وأن اجتماعات ستتواصل خلال الساعات المقبلة لحسمها.

حول التقارير التي تحدثت عن ترشيح أسماء بعينها مثل رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ونصر الدين عبدالباري وإبراهيم البدوي وزيرا العدل والمالية السابقان في حكومة حمدوك؛ قال المتحدث "لم نناقش حتى الآن أي ترشيحات لمجلس الوزراء ونركز حاليا على حسم مناقشة الأسس والمعايير اللازمة لاختيار رئيس الوزراء".

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