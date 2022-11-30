ومع توليه منصبه، تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد السوداني باستئصال الفساد، وعدم استباحة أموال العراقيين، مؤكدا: "لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".

وفي منتصف نوفمبر، أعلنت هيئة النزاهة العراقية تشكيل هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الإداري، بحيث تعمل تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى.

وقبل يومين، أعلنت الحكومة العراقية تطورا جديدا بسرقة القرن، لافتة إلى أنها ستسترد جزءا من 2.5 مليار دولار تقريبا من الأموال المختلسة من مصلحة الضرائب ضمن مخطط ضخم تشارك فيه شبكة من الشركات والمسؤولين، وسط تعهدات بأن الحكومة تعمل على استعادة كامل المبلغ المسروق.

واعتبر محللون لـ"سكاي نيوز عربية" أن الكشف عن هذه الملفات يحمل مسارين إما رغبة الحكومة الجديدة في التطهير أو فضح عناصر الحكومة السابقة من أجل اقتلاعهم من جذورهم وإحلال آخرين واستمرار مسلسل النهب والسرقات، مؤكدين أن الفساد بالعراق تحول من ظاهرة إلى ثقافة عامة.

الفساد سمة أساسية

جينين هينيس بلاسخارت مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق خلال جلسة لمجلس الأمن أكتوبر الماضي:

الطبقة الحاكمة والسياسيون في بغداد فشلوا جميعا حتى الآن في وضع المصلحة الوطنية فوق أي شيء آخر.

الفساد سمة أساسية في الاقتصاد السياسي في العراق وهو جزء من المعاملات اليومية.

لست أنا من يقول هذا فقط إن ذلك أمر معترف به في كل أنحاء العراق

هناك أيضا قطاع حكومي غير فاعل متضخم يخدم الساسة لا العراقيون.

المصالح الخاصة والحزبية تُبعد الموارد عن استثمارات مهمة في التنمية الوطنية يحتاجها العراق بشدة.

مؤشرات الفساد وإقرار حكومي

العراق يصنف ضمن الدول الأكثر فسادا بالعالم، حيث تحتل الدولة المرتبة 157 عالميا من إجمالي 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي 2021.

الأرقام، بحسب محللين، تؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة رغم أن المنظمة لم تحدد أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد.

في 2014، كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي عن وجود نحو 50 ألف جندي وموظف في وزارة الدفاع يتلقون رواتبهم دون وجود حقيقي لهم بأرض الواقع.

2015 قال وزير النفط آنذاك، عادل عبد المهدي، إن الموازنات العراقية منذ 2003 وحتى العام ذاته بلغت 850 مليار دولار وهي أرقاك كبيرة إلا أن الفساد أهدر نحو 450 مليار دولار؟

وأشار عبد المهدي إلى أن استغلال المناصب من جانب المسؤولين لمصالح خاصة كلف العراق 25 ملیار دولار

وفي 2021، كشف الرئيس آنذاك برهم صالح أن أموال النفط من 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، لافتا إلى أن تقديرات الأموال المنهوبة تبلغ نحو 150 مليار دولار.

مساران للحراك الحكومي

المحلل العراقي هاشم عبد الكريم يقول لموقع "سكاي نيوز عربية":