قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، أرام حنا، إن "قسد" تجري لقاءات مع الجانب الروسي ضمن ما وصفها بمساعي خفض التصعيد في إطار الحفاظ على الاستقرار ومنع وقوع أي تدخل عسكري تركي في شمالي سوريا.