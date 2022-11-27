وقالت مصادر ميدانية لـ " سكاي نيوز عربية" إن الطيران التركي المسيّر استهدف بعدة صواريخ مطار منغ العسكري الخاضع لسيطرة (قسد) بريف حلب الشمالي، بالتزامن مع قصف مدفعي للقوات التركية المتمركزة بالقواعد المحيطة بمدينة جرابلس على المواقع العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشرقي.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر خاصة بوصول تعزيزات جديدة للجيش التركي، خلال الساعات الماضية، إلى الأراضي السورية قادمة عبر معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا.

وبحسب المصادر، فقد ضمت التعزيزات التركية 8 شاحنات عسكرية و سبعة دبابات ومدفعية وناقلات جند.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التهديدات التركية مؤخراً بشن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مناطق ريف حلب شمال سوريا.