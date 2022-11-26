وفي وقت سابق، قال متحدث عسكري أميركي إن صاروخين استهدفا قوات التحالف التي تدعمها الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا دون وقوع خسائر أو أضرار.

وأضاف الجيش الأميركي في بيان أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تفقدت موقع إطلاق الصاروخين وعثرت على صاروخ ثالث لم يطلق.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات العسكرية في الشمال السوري تهدف لإقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول الحدود الجنوبية لتركيا.

ودعت واشنطن مساء الأربعاء إلى "وقف فوري للتصعيد في شمال سوريا"، مؤكدة أنها "قلقة جدا من الأعمال العسكرية الأخيرة التي تزعزع استقرار المنطقة وتهدد هدفنا المشترك المتمثل في مكافحة تنظيم داعش، وتعرض المدنيين والأفراد الأميركيين للخطر" حسب وزارة الخارجية الأميركية.