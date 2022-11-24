واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، فرص تنمية مسارات التعاون المتعددة ومجالاته خاصة التنموية والاقتصادية بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بملك الأردن في بلده الثاني، متمنياً له الصحة والسعادة، وللأردن وشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار.