وأكد الجيش في بيان أنه "إثر جهود قوات الأمن وبالتنسيق مع السلطات الفلسطينية، نقلت جثّة إسرائيلي قضى الثلاثاء في حادث مروري في جنين إلى عائلته في إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد توعد الأربعاء بأن "الخاطفين سيدفعون ثمنا باهظا" إذا لم يعيدوا جثة الفتى.

وكان تيران فيرو الشاب الدرزي البالغ 17 عاما نقل إلى مستشفى فلسيطين في جنين إثر حادث سير.

وأعلن الجيش أن جثة "أُخذت" لاحقا من المستشفى واحتجزتها مجموعة فلسطينية مسلحة.

وشكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على تويتر السلطة الفلسطينية على "هذه البادرة الإنسانية التي تأتي بعد عمل حقير ولا إنساني".