كما كشفت القوة هوية القتيل، وهو الكولونيل داوود جعفري، الذي قالت إنه من أعضاء الحرس الثوري.

وحذر البيان إسرائيل من أن إيران سترد على ما أسماه الحرس الثوري بـ"الجريمة".

وقتل العشرات من القوات الإيرانية في الحرب السورية، رغم أن طهران تقول منذ فترة طويلة إن دورها في سوريا استشاري عسكري فقط .

وفي السابق صرح مسؤولون إسرائيليون بأنهم سيعملون على منع ترسيخ الوجود الايراني في سوريا، خاصة في جنوب البلاد قرب مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.