وقالت الوزارة إن أحمد أمجد شحادة (16 عاما) قتل إثر إصابته برصاصة في القلب، وأضافت أن 4 فلسطينيين آخرين أصيبوا بدورهم برصاص القوات الإسرائيلية.

وأفاد شهود عيان أن مواجهات ليلية دارت قرب مزار ديني في نابلس اعتاد مستوطنون على زيارته بحراسة أمنية إسرائيلية، رغم أن المدينة تقع تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية.

وفي اتصال مع وكالة "فرانس برس"، قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ "عملية في مدينة نابلس لتأمين وصول المدنيين الإسرائيليين إلى قبر يوسف"، وهو مزار ديني يؤمه اليهود لاعتقادهم بأنه يضم رفات يوسف، في حين يقول الفلسطينيون إنه قبر لشخصية دينية مسلمة محلية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن "مسلحين مشتبه بهم في المنطقة يطلقون الذخيرة الحية على قواتنا التي ترد بالذخيرة الحية".

وفي أعقاب هجمات دامية شهدتها إسرائيل منذ مارس الماضي، شن الجيش الإسرائيلي أكثر من ألفي مداهمة وعملية أمنية في الضفة الغربية، لا سيما في منطقتي جنين ونابلس (شمال) اللتين تعتبران معقلا لجماعات مسلحة.

وأسفرت هذه المداهمات والاشتباكات التي تخللت بعضها عن مقتل أكثر من 125 فلسطينيا، وهي أكبر حصيلة خلال 7 سنوات، بحسب الأمم المتحدة.