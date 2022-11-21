وبحسب المصدر، فقد استقبل العاهل البحريني، ولي العهد المعين رئيس للوزراء، بقصر الصخير، بحضور عدد من المسؤولين.

وخلال اللقاء، أعرب ملك البحرين عن شكره لصاحب لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الجهود التي يقوم بها لخدمة البلاد، ودعم مبادرات العمل الحكومي.

وأثنى عاهل البحرين على الإقبال الكبير بالتصويت في انتخابات المجلس النيابي والمجالس البلدية، خلال الآونة الأخيرة.

وأعرب ملك البحرين عن تقديره لمشاركة المرأة البحرينية الفاعلة في هذه الانتخابات كناخبة ومترشحة، مشيدا بفوز 8 نساء بعضوية المجلس النيابي وثلاث للمجالس البلدية مما يؤكد الاعتزاز بدور المرأة البحرينية في مسيرة البناء والتطوير وفي النهج الديمقراطي المتقدم.