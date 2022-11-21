وقال الحرس الثوري، في بيان إن ما وصفها بـ"قواعد تدريب الجماعات الإرهابية الانفصالية المناهضة لإيران، وبقية مقرّات مرتزقة الاستكبار العالمي استُهدفت منذ الصباح بسلسلة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل القوات البرية للحرس الثوري".

وأضاف البيان "خلال هذه الهجمات التي نفذت في المناطق الشمالية من العراق، ولا سيما (مخيمات) جيزنيكان وزرغيز و(مدينة) وكويسنجق، استُهدف الإرهابيون وتكبّدوا خسائر فادحة".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إنّ بلاده تأمل في "عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن إيران".

وأضاف كنعاني "نتوقّع من الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان تحمّل مسؤولياتها الدولية والالتزامات التي قطعتها في المفاوضات الثنائية مع السلطات الإيرانية".

وتابع "للأسف، للأسف، لم يفيا بوعودهما المتكرّرة، فبادرنا إلى ضمان أمن مواطنينا وحدودنا وأراضينا بالاعتماد على حقوقنا القانونية".

وبحسب المتحدث الإيراني، خلال اجتماعين في أكتوبر، "شدّدنا أمام السلطات العراقية و(سلطات) إقليم كردستان على أنّ هذه المنطقة لا ينبغي أن تكون مكاناً لعبور المواد والأسلحة لاستخدامها في الاضطرابات. وحتّى الآن، لم تتحقّق هذه التوقّعات".

ورداً على سؤال بشأن إمكانية دخول القوات الإيرانية إلى أراضٍ عراقية لضرب فصائل مسلّحة، أعرب كنعاني عن أمله في ألا تُضطرّ بلاده إلى "اتخاذ إجراءات رادعة".

وقال "نأمل في أن تمنع الحكومة العراقية أنشطة الجماعات الانفصالية والإرهابية ضدّ أمن إيران وحدودها عبر نشر حرس على الحدود المشتركة، كي لا تضطرّ إيران إلى اتخاذ إجراءات رادعة لدرء التهديدات".

وأضاف كنعاني "ما زلنا نأمل في تنفيذ وعود الحكومة العراقية".

إدانة أميركية

وفي ردود الفعل، أدانت السفيرة الأميركية في العراق، ألينا رومانوسكي، الضربات الإيرانية، قائلة إنها تشكل انتهاكاً ايرانياً آخر للسيادة العراقية.

وأضافت أن الهجمات الصاروخية والمسيرات "تعرض المدنيين الأبرياء للخطر وتدمر البنية التحتية العراقية".

واستطردت في تغريدة على موقع "تويتر"، "يجب أن تتوقف هذه الهجمات غير مسؤولة على كردستان"

وفي المنحى نفسه، أدانت القيادة المركزية للقوات الأميركية "سنتكوم" الهجوم الذي تعرضت له مقار المعارضة الإيرانية، مساء الأحد، في إقليم كردستان شمالي العراق.

وذكر حساب القيادة المركزية على تويتر: "ندين القصف الإيراني بالقرب من أربيل العراقية، بالصواريخ العابرة للحدود والطائرات المسيرة".

ووصفت القيادة المركزية القصف بأنه انتهاك لسيادة العراق ويعرض حياة المدنيين للخطر ويهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.