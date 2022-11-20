ونشرت الوزارة على حسابها في "تويتر"، صورة لمقاتلة تقلع لتنفيذ غارة ليلية في موقع لم تحدده، وأرفقت الصورة بعبارة: "حان وقت الحساب"، في إعلان يأتي بعيد شن سلاح الجو التركي أكثر من 20 غارة على مواقع للقوات الكردية شمالي سوريا.

وكتبت الوزارة في تغريدتها: "حان وقت الحساب! سيدفع الأوغاد ثمن اعتداءاتهم الغادرة"، في إشارة إلى العبوة الناسفة التي انفجرت في إسطنبول قبل أسبوع وأوقعت 6 قتلى، واتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف تفجيرها.

ثم نشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو للضربات، معلقة: "يتم تدمير أوكار الإرهاب بضربات دقيقة".