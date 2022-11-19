وأوضح المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته أن الهجوم وقع "حوالى الخامسة صباحا" (02:00 توقيت غرينيتش)، واستُهدفت ثكنة للجيش العراقي بالقرب من الطريق الواقع باتجاه ناحية قره اهنجير وروخناوه شمال شرقي مدينة كركوك"، في منطقة غير بعيدة عن نقطة انتشار للبشمركة الكردية وتشهد أحيانا نشاطا لبقايا تنظيم داعش أو عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل أشهر.

وتطالب كل من حكومة بغداد وحكومة كردستان العراق، التي تتمتع بالحكم الذاتي ومقاتلو البشمركة الكردية بهذه المنطقة "على بعد كيلومتر واحد" من مكان الهجوم، بحسب المصدر العسكري.

وتشهد هذه المناطق غير البعيدة عن نقطة انتشار للبشمركة الكردية أحيانا نشاطا لبقايا تنظيم داعش أو عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل أشهر.

وتقوم تركيا بعمليات عسكرية برية وجوية ضد حزب العمال الكردستاني، الذي لديه قواعد خلفية ومقاتلين هناك، كما تتواجد خلايا لتنظيم داعش في هذه المنطقة.

وهم يهاجمون بشكل متقطع الجيش والشرطة العراقيين، لا سيما في المناطق الصحراوية والجبلية في شمال البلاد.