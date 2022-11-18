وقال المصدر إن شركة الطيران ستسير ست رحلات جوية بين تل أبيب والدوحة ابتداء من يوم الأحد.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الأسبوع الماضي، أن قطر ستسمح بأول رحلات جوية مباشرة من إسرائيل خلال نهائيات كأس العالم، والتي يمكن للفلسطينيين السفر عليها أيضا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن إسرائيل أوفدت دبلوماسيين لمساعدة رعاياها الذين سيحضرون كأس العالم في قطر.

ومن المتوقع أن يسافر بين عشرة آلاف و20 ألف إسرائيلي لحضور المباريات التي تقام على مدار شهر.

ويرتقب أن يُسمح لوفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية بتقديم المساعدة القنصلية من العاصمة القطرية لرعاياها القادمين بهدف حضور التصفيات.

وقال المتحدث باسم الوفد الدبلوماسي، ألون لافي، إنه يعمل من فندق بالدوحة، ومن بين مهامه تقديم النصح للإسرائيليين بشأن القوانين المحلية وتجنب الاحتكاك بأي مشجعين منافسين.