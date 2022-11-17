وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، دمارا واسعا في المنزل الذي شهد الانفجار، بينما تحلق عمال الإنقاذ حول الأنقاض.

وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن حوالي عشرين شخصا ما يزالون تحت أنقاض المبنى، وسط محاولات حثيثة لإخراجهم.

تفاصيل الحادث

الحادثة التي وصفها شهود عيان بالزلزال، وقعت في منزل مؤلف من 3 طوابق في حي كازيوه بالقرب من مجمع شقق كويزة السكني.

وأدى الانفجار داخل المنطقة المكتظة بالسكان إلى انهيار 3 منازل وتدمير عدد كبير من السيارات والعربات.