وذكر المصدر أن عددا من الضحايا والمصابين تم إخراجهم من داخل المبنى، وجرى نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

والتهم الحريق أجزاء واسعة من المبنى السكني وأظهرت الصور تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وحاول الأهالي وطواقم الدفاع المدني إخماد الحريق، وسط قلق بشأن من ظلوا عالقين داخل المبنى.

ولم ترد تفاصيل مؤكدة عن أسباب اندلاع الحريق في المبنى السكني، فيما قالت تقارير صحفية إنه نجم عن تسرب غاز.