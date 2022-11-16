وحكم غيابيًا في إيطاليا على برونو كربوني (45 عاماً) بالسجن لمدة عشرين عاماً بتهمة الاتجار بالمخدرات على نطاق دولي، وهو فار من وجه العدالة منذ عام 2003.

ومن خلال العمل عن كثب مع مهربين كولومبيين كان يزوّد العائلات الرئيسية في مافيا "لا كامورا" في نابولي، بالكوكايين.

وأكد محمد سنكري مسؤول الإعلام في "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، أنه تم القبض على كربوني أثناء عبوره في الأراضي +المحررة+ قاصداً مناطق النظام في شهر مارس المنصرم".

وأضاف على حسابه على تلغرام "تم تسليمه إلى بلاده أصولاً" من دون أن يحدد التاريخ وكيفية تسليمه وما إذا حصلت العملية عبر تركيا المجاورة.

وأعلنت الشرطة في نابولي في بيان أن برونو كاربوني آخر مهرب مخدرات كبير هارب من منطقة نابولي (جنوب)، احتُجز لدى نزوله من الطائرة صباح الثلاثاء في مطار شيامبينو في روما.

ونقلت موقع "سايت" المتخصص في مراقبة الجماعات الإرهابية بيانًا أصدرته "هيئة تحرير الشام" تقول فيه إن منذ وصوله إلى الأراضي السورية كان يدعي أنه مكسيكي مطلوب في بلاده بتهمة الاتجار بالساعات الفاخرة.