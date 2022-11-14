وتبادل الشيخ محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي خلال اللقاء الذي جرى في مقر الرئيس جوكو ويدودو في مدينة سولو، الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين والحرص المشترك على مواصلة البناء عليها للارتقاء بتعاونهما إلى مجالات أرحب تواكب متطلبات التنمية المستدامة حاضرا ومستقبلا.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى أهمية القضايا التي تبحثها قمة مجموعة العشرين في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تؤثر على التنمية والاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".