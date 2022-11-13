ونقلت (سانا) عن مصدر عسكرية قوله: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية".

ووقع الهجوم، وفقا للمصدر، الساعة 18 :23 بالتوقيت المحلي.



من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، برصد انفجارات في منطقة مطار الشعيرات العسكري، نتيجة قصف صواريخ إسرائيلية، استهدفت مواقع في المنطقة التي تتواجد في جماعات عسكرية موالية لإيران وحزب الله اللبناني، بحسب المرصد.

ولفت المرصد السوري الذي يتخذ من لندن مقرا له، إلى أن الاستهداف الجديد هو الـ 29 منذ مطلع 2022.