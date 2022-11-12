وأوضح المعاودة أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية بلغت 73 %، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ انتخابات عام 2002.

وتنافس على هذه الانتخابات 500 مرشح بينهم نحو 100 سيدة للفوز بـ 40 مقعدا برلمانيا، بالإضافة إلى 90 مقعدا للمجالس البلدية في بلد يسكنه 1.5 مليون نسمة.

وقال وزير العدل إن النتائج قد تتأخر بسبب كثافة المشاركة خاصة في اللجان العامة.

وأضاف أنه لم تسجل أي مخالفات في هذه الانتخابات.