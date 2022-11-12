وأكد شهود العيان أن الحافلة كانت تحمل أكثر من 30 راكبا وكان متجها إلى مدينة المنصورة، وسقطت في مياه ترعة "الرياح التوفيقي" أمام قرية منشأة عبد النبي بالقرب من قرية الديرس.

وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وجرى إنقاذ عدد من المواطنين من ركاب الحافلة، وتكثف القوات من جهودها للتأكد من عدم وجود أحد في مياه الترعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ولا تزال فرق الإنقاذ تمشط المياه بحثا عن ضحايا آخرين لوجود احتمال أن تيار المياه جرف جثثا أخرى بعيدا عن مكان الحادث.