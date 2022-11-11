وعقب صلاة الجمعة، التي كان عنوانها "الدين والوطن والإنسانية.. معا بناء لا هدم"، انصرف المصريون إلى منازلهم غير عابئين بتلك الدعوة التي وصفتها الأحزاب المصرية والحركة المدنية بـ"التخريبية".

وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه لا صحة لما تم تداوله من شائعات عن غلق المقاهي والمحال التجارية والمطاعم ليل الخميس/ الجمعة، والأمور مستقرة وتسير بشكل طبيعي ولا حاجة لفرض حظر تجول، مؤكدا أن تلك الدعوات الافتراضية فشلت نظرا لوعي المصريين بحقيقة من أطلقها من الخارج لاستدعاء الدولة المصرية.

"محدش نزل" يتصدر " تويتر"

وعقب رفض المصريين النزول للشارع، تصدر وسم "محدش نزل" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسط سخرية من دعوات الإخوان.

وتفاعل رواد "تويتر"، مع الهاشتاغ بالسخرية من دعوات تنظيم الإخوان للتظاهر، وسط إفشال المصريين لدعوات الإخوان التخريبية بإثارة الفوضى في شوارع مصر.

كما دشن نشطاء هاشتاغ آخر تحت مسمى "حتى لا ننسى جرائم الإخوان" تصدر أيضا قائمة الأكثر تداولا لتوضيح السجل الدموي التنظيم الإرهابي.

مقاطع مفبركة

استبقت اللجان الإلكترونية للإخوان، الجمعة، بالترويج لوجود احتجاجات بالقاهرة ومحافظتي السويس والإسكندرية، وأعادت تلك المنصات نشر بعض الفيديوهات المفبركة، والتي تزعم خروج مصريين إلى الشوارع. إلا أنه وبعد التحقق منها تبين أن بعضها يعود لعام 2011.