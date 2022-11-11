ووفق مديرية زراعة شمال غزة، فإن اضطراب عملية التلقيح، بسبب الطقس الحار والأمطار في غير موسمها، قد أدى إلى تراجع إنتاج التمور إلى النصف، في القطاع.

وتوقع مدير مديرية زراعة شمال غزة، أدهم البسيوني، أن ينخفض إنتاج التمور هذا العام، إلى عشرة آلاف طن، من 16 ألف، في العاميين الماضيين.

وأضاف البسيوني: "تعمل السلطات على أنظمة جديدة متطورة، بهدف مساعدة المزارعين على التعامل مع مشكلة تغير المناخ، ومواصلة الإنتاج لتلبية احتياجات سكان غزة".

معاناة المزارعين

وعبّر المزارعون في القطاع عن المعاناة التي يواجهونها، في الوصول إلى الأسواق الخارجية، لبيع منتجاتهم، حيث قال عدي مناع المزارع من دير البلح في وسط القطاع: "موسم البلح مضروب، كل الناس تشتكي، لا يوجد دخل بسبب الطقس الحار الذي مرّ علينا. لم نشهد مثل هذه الأجواء من قبل".

وإلى جانب التراجع في إنتاج التمور، فقد أثّر سوء الأحوال الجوية، على جودة التمور التي تدخل في صناعة مجموعة متنوعة، من الحلوى والمعجنات الفلسطينية التقليدية.