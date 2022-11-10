وقال الغنوشي في تصريحات للصحفيين عند وصوله مقر المحكمة: "هذه القضية زائفة كالقضايا الأربعة التي سبقتها ويُراد منها صرف أنظار المجتمع التونسي عن المشكلات الحقيقية".

وأضاف: "ملفات القضية فارغة ولا يوجد فيها مؤشر على وجود جريمة من الجرائم التي تحدث عنها الملف من تغيير نظام الدولة ودفع المواطنين لقتل بعضهم البعض".

وتابع: "جئت هنا متمسكا بحصانتي واحتراما للقضاء"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

قضية الغنوشي