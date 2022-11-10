يمثل رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل في تونس راشد الغنوشي، الخميس، أمام التحقيق في محكمة بمحافظة سوسة في قضية تبييض أموال.
وقال الغنوشي في تصريحات للصحفيين عند وصوله مقر المحكمة: "هذه القضية زائفة كالقضايا الأربعة التي سبقتها ويُراد منها صرف أنظار المجتمع التونسي عن المشكلات الحقيقية".
وأضاف: "ملفات القضية فارغة ولا يوجد فيها مؤشر على وجود جريمة من الجرائم التي تحدث عنها الملف من تغيير نظام الدولة ودفع المواطنين لقتل بعضهم البعض".
وتابع: "جئت هنا متمسكا بحصانتي واحتراما للقضاء"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
قضية الغنوشي
- تتعلق القضية التي دعي الغنوشي للتحقيق فيها بتعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي.
- الشركة ملاحقة قضائيا منذ العام 2021 بتهمة "التآمر ضد أمن الدول" و"التحريض على العنف"، وفق وسائل إعلام محلية.
- بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021.
- كانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
- استُدعي الغنوشي في 19 يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى، ونفى حزب النهضة التهم الموجّهة لزعيمه.
- القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق معه في قضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.