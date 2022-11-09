وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان أن "غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات بمحافظة الشرقية تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم عربة قطار بالجزء الخلفي لأتوبيس تابع لإحدى الجامعات الخاصة أمام مزلقان الصدر بمنطقة الحسينية، في الوقت الذي هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه تم الدفع بـ 25 سيارة إسعاف على الفور لنقل المصابين إلى المستشفيات، ويجري في الوقت الراهن الحصر النهائي لعدد المصابين.

وتواجدت جهات التحقيق المصرية في موقع الحادث للوقوف على أسبابه، في حين تم رفع الأتوبيس من على شريط السكة الحديد لإعادة السيولة المرورية بالمنطقة.

وأوضح مصدر لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه جرى نقل 17 مصابًا إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، و10 مصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي، جراء إصابتهم بجروح وكدمات وسحجات، مشددا على أن حالتهم مستقرة، كما تم تقديم الإسعافات الأولية لمصابين بموقع الحادث.

ولم يُعلن عن وجود متوفين جراء الحادث حتى الآن.