وافقت محكمة سودانية تنظر في قضية انقلاب 1989 والتي يحاكم فيها عمر البشير وعدد من عناصر المؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان - على طلب لهيئة الاتهام بتحويل أحد المتهمين إلى "شاهد ملك"؛ في تطور قد يؤدي إلى تسريع إجراءات القضية التي استمرت نحو عامين.
وقال عضو هيئة الاتهام المعز حضرة لموقع سكاي نيوز عربية إن المعلومات والوقائع التي يدلي بها المتهم هاشم بريقع، وهو ضابط سابق بالجيش، كشاهد ملك ستشكل تطورا مهما.
ويمثل البشير، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين أمام محكمة خاصة في مواجهة اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بسبب تقويض النظام الدستوري على خلفية المشاركة في انقلاب 30 يونيو 1989 بغطاء من جماعة الإخوان، التي كان يتزعمها حسن الترابي الذي توفي في مارس 2016.
وتشمل قائمة المتهمين المدنيين، علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع وعوض الجاز وآخرين.
الأحداث السودانية:
- ثورة شعبية أطاحت بحكم البشير في في أبريل 2019.
- البشير حكم السودان 30 عاما عقب انقلاب نفذه في 30 يونيو 1989.
- أطاح البشير بحكومة مدنية انتخبت في 1986 بعد عام من انتفاضة أنهت 16 عاما من حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري.
- جعفر نميري وصل إلى السلطة عبر انقلاب نفذه في مايو 1969.
- انقلاب نميري كان الثاني منذ استقلال السودان في العام 1956.
- أول انقلاب في السودان قاده الفريق عبود في نوفمبر 1958 والذي استمر حتى أكتوبر 1964.