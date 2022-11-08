وقال عضو هيئة الاتهام المعز حضرة لموقع سكاي نيوز عربية إن المعلومات والوقائع التي يدلي بها المتهم هاشم بريقع، وهو ضابط سابق بالجيش، كشاهد ملك ستشكل تطورا مهما.

ويمثل البشير، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين أمام محكمة خاصة في مواجهة اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بسبب تقويض النظام الدستوري على خلفية المشاركة في انقلاب 30 يونيو 1989 بغطاء من جماعة الإخوان، التي كان يتزعمها حسن الترابي الذي توفي في مارس 2016.

وتشمل قائمة المتهمين المدنيين، علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع وعوض الجاز وآخرين.

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