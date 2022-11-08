وذكرت مصادر محلية لـ"سكاي نيوز عربية" أن "3 أطفال، و3 شبان، قُتلوا و8 جرحى معظمهم من مخيم الجفينة الأكبر في محافظة مأرب".

وأشار المصدر إلى أن الإحصائية مرشحة للزيادة، بسبب الإصابات.

وأظهرت صور هلع الأطفال والسكان في مخيم الجفينة مع الانفجارات في مخزن للأسلحة تابع لكتيبة في المنطقة العسكرية الثالثة.

كما أظهرت صور تهشم رأس طفلة أصيبت بقذيفة وتمزق لطفل آخر.

واتهم الجيش اليمني الحوثيين بقصف مخزن الأسلحة بصاروخ باليستي أدى إلى انفجاره.

ولم يتبنى الحوثيون الهجوم بعد، وعادة لا يعلن الحوثيون عن هجمات مماثلة.

واستمرت الانفجارات أكثر من ساعة.