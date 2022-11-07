• صدرت العملة بموجب القرار رقم 65 لسنة 2022 من رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، والذي تضمن الترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة 100 جنيه، بمناسبة استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر 2022.

• يظهر في ظهر العملة شكل مئة جنيه ومن الأمام شعار واسم قمة المناخ، ومكان استضافتها باللغتين العربية والإنجليزية.

• تباع العملة لضيوف المؤتمر في جناح وزارة المالية بالمنطقة الخضراء بسعر 750 جنيها للقطعة الواحدة أي ما يوازي 30 دولارا.

ذكرى مهمة

من جانبه، قال مستشار وزير المالية المصري، الدكتور شريف حازم، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن العملة تم طرحها تزامنا مع مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ لتخليد تلك الذكرى المهمة لدى ضيوف المؤتمر الذين سيحرصون بالقطع على اقتناء الهدايا التذكارية التي تذكرهم بهذه المناسبة وأيضا كهدايا لمعارفهم وأصدقائهم.

وتابع أن تلك العملة ستكون متاحة بداية من الأسبوع المقبل في مقر مصلحة سك العملة بالقاهرة بنفس السعر، وسيستمر طرحها فيما بعد وليس بالتزامن مع المؤتمر فقط، لأن هذه المناسبة لا تتكرر كثيرا، كما أن العملات التذكارية التي صدرت من قبل في المناسبات الكبرى مستمرة في الصدور.

وأوضح أن مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية تحرص على المشاركة في جهود توثيق المشروعات القومية والاحتفاء بالأحداث التاريخية.

وكانت مصلحة سك العملة المصرية قد طرحت خلال السنوات الأخيرة عملات معدنية تذكارية بمناسبة افتتاح مشروعات كبرى كقناة السويس الجديدة أو في ذكرى شخصيات تاريخية كالرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وانطلقت صباح الاثنين، أعمال مؤتمر المناخ (COP-27) الذي ينعقد في شرم الشيخ، على مستوى القادةسعيا لإيجاد حلول للمشاكل التي ينوء بها كوكب الأرض.

ويشارك في الشق الرئاسي، 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وثلة من الشخصيات الدولية والخبراء.