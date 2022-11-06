ووصلت إلى مطار شرم الشيخ الدولي مقدمة لعدد من وفود الدول المشاركة بالقمة، التي ستخصص جناحات لعرض مشروعاتها البيئية المتخصصة في المنطقة الخضراء، إضافة إلى وفود رسمية لاستقبال الزعماء والقادة الذين سيصلون تباعا خلال الساعات المقبلة.

ووفق مصدر حكومي مصري تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الحكومة رفعت درجة استعدادها في كل القطاعات لاستقبال الوفود الرسمية، كما شددت إجراءاتها الأمنية على جميع المستويات.

وقال المصدر إن وزارة الطيران المصرية أعدت غرفة عمليات خاصة لتنسيق وصول الزعماء والقادة، إذ ينتظر أن تهبط 130 طائرة رئاسية في المطارات المصرية خلال الساعات المقبلة، إضافة إلى العديد من الوفود غير الرسمية.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي القادة والممثلين لأكثر من 190 دولة للمشاركة بالمؤتمر، إضافة إلى عدد من البارزين والنشطاء، وأكثر من 3 آلاف صحفي أجنبي من 450 وسيلة إعلامية إقليمية ودولية.

من يحضر القمة؟

قبيل انطلاق القمة رسميا، أكد عدد من قادة العالم والمسؤولين والنشطاء في مجال المناخ حضورهم المؤتمر، الذي ينطلق الأحد ويستمر لعدة أيام.

• أكد البيت الأبيض حضور الرئيس الأميركي جو بايدن يوم 11 نوفمبر ضمن وفد رسمي، يضم المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، ووزراء الخارجية أنتوني بلينكن والطاقة جينيفر غرانهولم والزراعة توم فيلساك ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

• أعلنت الحكومة الألمانية مشاركة المستشار الألماني أولاف شولتس، في قمة المناخ.

• يشارك رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في فعاليات المؤتمر ومعه وفد رسمي كبير.

• قرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حضور قمة "كوب27"، بعد أيام من إعلان عدم مشاركته بسبب التزامات داخلية.

• أكدت السفارة الفرنسية لدى القاهرة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر قمة المناخ.

• أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عزمها المشاركة.

• يحضر وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا إلى شرم الشيخ.

• أكد الاتحاد الأوروبي مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القمة.

• يشارك أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

• أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أنه سيقود وفد بلاده بمؤتمر المناخ.

• أكدت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجن حضورها القمة.

• يحضر رئيس السنغال ماكي سال.

• أكد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون حضوره، بناء على دعوة من مصر.

• كما سيحضر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

• رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيكون من بين الحضور.

• الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في أول رحلة خارجية له منذ فوزه بالانتخابات.

• رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف.

• الممثل والناشط البيئي الأميركي ليوناردو دي كابريو.