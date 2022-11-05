وتستضيفه مدينة شرم الشيخ في مصر، فعاليات الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ "كوب 27"، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.

وأعلنت سفيرة الإمارات بالقاهرة مريم الكعبي، في بيان، السبت، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سوف يصل إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ، وأن أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف سوف تشهد مشاركة وفد إماراتي كبير، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ.ش.أ).

وأشارت الكعبي إلى أن دولة الإمارات سعيدة باستضافة ورئاسة مصر لهذه الدورة من مؤتمر الأطراف الذي يعقد بمشاركة واسعة لأكثر من 100 رئيس دولة، ورؤساء حكومات ووزراء، ورؤساء هيئات دولية، ومنظمات المجتمع المدني والشباب.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تستعد لاستضافة أعمال الدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر "كوب 28" خلال العام المقبل 2023.