وقال مصدر أمني في غزة إن "طائرات الاحتلال قصفت فجر اليوم بخمسة عشر صاروخا موقعين للمقاومة وأرضا خالية في وسط قطاع غزة، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة وانقطاع التيار الكهربائي عن مخيم المغازي" وسط القطاع، وفق "فرانس برس".

وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت في الموقعين المستهدفين، وأكدوا أن الموقعين تابعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته هاجمت "موقعا عسكريا تحت الأرض في وسط قطاع غزة يستخدم كمجمع لتطوير وإنتاج الصواريخ لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة"، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

وبيَّن أن الهجوم جاء ردا على عمليات إطلاق صواريخ من غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية.

ومساء الخميس، أطلقت 4 صواريخ من غزة لم تصل 3 منها إلى الأراضي الإسرائيلية، فيما اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخا واحدا.

وهذه أول دفعة صواريخ تُطلق من القطاع منذ المواجهة العسكرية الأخيرة التي استمرت 3 أيام في أغسطس.

ولم يتبنَّ أي فصيل فلسطيني الهجمات بالصواريخ.

ويخضع القطاع الفقير الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، لسيطرة حماس، وتفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا، برا وبحرا وجوا، منذ 15 عاما.