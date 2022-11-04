وقال الجيش في بيان "أُطلق صاروخ واحد من قطاع غزة... تم اعتراض الصاروخ"، مؤكدا بذلك إطلاق أول مقذوف منذ آخر نزاع شهده القطاع في أغسطس بين إسرائيل وحركة الجهاد واستمر ثلاثة أيام.

ولم تتبن أي جهة إطلاق الصاروخ من الجيب الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس.

وأعلن الجيش في وقت لاحق أن ثلاثة صواريخ أخرى أطلقت من قطاع غزة مساء الخميس دون أن تصل إلى الأراضي الإسرائيلية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية حيث قتل فاروق سلامة أحد قادة الجناح العسكري لحركة الجهاد.