وجرت مراسم استقبال رسمية للبابا في القصر الملكي بالعاصمة البحرينية، احتفالا بزيارة رأس الكنيسة الكاثوليكية إلى المملكة للمرة الأولى.

وجاءت هذه المراسم بعد أن حطت طائرة البابا في قاعدة الصخير الجوية خارج المنامة، وكان في مقدمة مستقبليه، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وكان ملتقى البحرين للحوار الذي يحمل عنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" قد افتتح في وقت سابق الخميس، على أن يستمر حتى غد الجمعة.

ويشارك فيه عدد من أبرز الشخصيات الفكرية البارزة وممثلي الأديان من مختلف دول العالم، وفي مقدمتهم البابا فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب.

ومنذ وصوله إلى رأس الكنيسة الكاثوليكية، يولي البابا فرنسيس اهتماما خاصا للحوار مع الأديان خاصة مع الدين الإسلامي.

وقال في تصريحات قبيل الزيارة: "الزيارة ستكون تحت شعار الحوار. سأشارك في منتدى يتمحور حول ضرورة أن يلتقي الشرق والغرب بشكل أكبر من أجل التعايش البشري، وسأحظى بفرصة التحدث مع رجال الدين خاصة المسلمين".