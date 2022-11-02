وتعد الفرقاطة "العزيز" واحدة من أصل أربعة فرقاطات طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصـر وألمانيا.

وتتمتع الفرقاطة بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة مع تأمين السفن التجارية المارة بها، وتنفيذ عمليات الدعم الإنساني بالمناطق المنكوبة، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية لإمكانات القوات البحرية المصرية.

وثمن قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أشرف عطوة الدعم الكامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بتزويد القوات البحرية بعدد من الوحدات ذات طبيعة ومهام قتالية خاصة من مختلف الطرازات والحمولات لامتلاك قدرات قتالية حقيقية "تؤهلنا للعمل في المياه العميقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ومواجهة ما يفرضه الوضع الراهن في المنطقة من تحديات كبيرة في مجال الأمن البحري."

والفرقاطة ميكو A-200 المتعددة المهام هي جزء من سلسلة من السفن الألمانية ميكو (مع كورفيت ميكو A-100). وتتضمن هذه السفينة الثورية أحدث التقنيات البحرية من الصناعات الألمانية والأوروبية.

وتندرج هذه الفرقاطة عبر تكوينها والمواد الخاصة في تصنيعها ضمن ما يسمى السفن الشبحية، حيث تتمتع بانخفاض حاد في بصمة الرادار، والأشعة تحت الحمراء.