وبحسب استطلاعات رأي أجرتها ثلاث شبكات إعلام إسرائيلية كبرى، فاز حزب الليكود اليميني وحلفاؤه بعدد كافٍ من المقاعد للحصول على الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 عضوًا، لكن تغييرات طفيفة قد تبدّل المشهد.

في المقابل خسرت الأحزاب العربية مقعدين في الكنيست مقارنه بالانتخابات السابقة.

وأشارت عينات التلفزة الاسرائيلية إلى أن قائمة الجبهة والعربية للتغير حصلت على 4 مقاعد، في المقابل أحرزت القائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد بينما لم يتجاوز التجمع نسبة الحسم.

