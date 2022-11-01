الرئيس التونسي قيس سعيد خلال انطلاق أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر:
- نأمل أن تكون قمة الجزائر قمة للحلول.
- نأمل أن تساهم القمة العربية بالجزائر في حل الخلافات بين الدول العربية الشقيقة.
- نسعى لتجاوز الخلافات بين الدول العربية والتي تراكمت على مدار سنوات طويلة.
- الأوضاع الصعبة التي نعيشها في عالمنا العربي تفاقمت في السنوات الأخيرة لأسباب عدة.
- نعيش في مناطق عدة حربا ضروسا لمواجهة أطراف تهدف لإسقاط الدول وعلينا مواجهتها.
- أزمة وباء كورونا استنزفت القدرات الصحية وأثرت على ميزانيات الدول وغيرت الأوضاع الاجتماعية.
- نعيش في عالمنا العربي أوضاعا صعبة ومعقدة.
- نحن بحاجة لمفاهيم جديدة ولأفكار جديدة.
- يجب ألا تكون المجموعة العربية على هامش الحلول فيما يتعلق بالأزمات العالمية.
- لن يعم السلام إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس واستعادة الحق الفلسطيني.
- حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا ليبياً من خلال الحوار والمصالحة الشاملة.
- يجب على الدول العربية حفظ استقلالها وسيادتها والاستجابة لمطالب شعوبها.
- ندعو لإقامة نظام عربي اقتصادي مشترك.