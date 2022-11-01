رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء:
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حددنا 3 أسابيع للوزارات لإعداد البرنامج الحكومي.
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سنذهب في البرنامج الحكومي الى الأولويات
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تنفيذ البرنامج الحكومي عبر التنسيق العالي بين مؤسسات الدولة.
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أولويات الحكومة معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية وتقديم الخدمات.
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تأكيد على النظام السياسي القائم على الدستور الذي ضمن للمواطنين حقوقا عدة.
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الأجهزة الأمنية يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن أي استثمار أو تدخل سياسي وأن تبتعد عن أي تجاذبات.
- الإسراع في إنشاء حساب الخزينة الموحد، لضبط الأموال في الدولة ومنع تسربها وهدرها.