تأكيد على النظام السياسي القائم على الدستور الذي ضمن للمواطنين حقوقا عدة.

الأجهزة الأمنية يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن أي استثمار أو تدخل سياسي وأن تبتعد عن أي تجاذبات.