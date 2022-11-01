وشهدت صناعة الحبوب المخدرة المعروفة بالكبتاغون والاتجار بها خلال السنوات الماضية انتشارا في لبنان، مما دفع السلطات مؤخرا لتكثيف جهودها لإحباط عمليات التهريب.

وقال مولوي في بيان إن قوة الأمن الداخلي أحبطت محاولة تهريب "5.4 مليون حبة" كانت مخبأة "في ألواح فايبر" في مستودع في منطقة الغازية جنوب بيروت.

وكان من المفترض تهريب تلك الحبوب إلى أبيدجان ثم السودان عبر مرفأ بيروت، وفق مولوي.

وأحبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية مؤخرا عمليات تهريب ضخمة.

وفي يناير، ضبطت قوات الأمن اللبنانية كميات مخبأة داخل أكثر من 430 صندوقاً كانت متجهة إلى توغو، كذلك ضبطت عناصر من الجمارك اللبنانية في ديسمبر 9 ملايين حبة من الكبتاغون كانت مخبأة في شحنة برتقال في مرفأ بيروت.

وتعدّ حبوب الكبتاغون من المخدرات السهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلا رخيصا عن الكوكايين.