وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن أن "حادث انفجار الصهريج في منطقة البنوك شرقي العاصمة بغداد يعود لأسباب فنية".

وأضاف أن "الانفجار سببه تمدد كبسولة الغاز داخل الصهريج"، مبينا أن "الحادث كان عرضيا بسبب الإهمال وفقدان إجراءات السلامة".

وأكد "عدم وجود مؤشرات جنائية أو إرهابية في الحادث"، لافتا إلى أنه "سيتم اتخاذ إجراءات بشأن دخول العجلات المحملة بالمشتقات إلى العاصمة بغداد".

وأعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الاثنين منع وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية داخل المناطق السكنية.

وصرّح قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، بأنه "تم الإيعاز بتفتيش وغلق الساحات و(الكراجات) غير الرسمية ومنع وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية القابلة للانفجار داخل المناطق السكنية".

وأوضح أن "القرار جاء حرصا على أرواح المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

واختتم بالقول إن "قيادة العمليات أكدت لجميع أصحاب الساحات غير المجازة مراجعة أمانة بغداد (دائرة التصاريح الأمنية) لإكمال معاملاتهم للحصول على الموافقات الرسمية لمزاولة العمل وفق الضوابط المعدة من قبلهم لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية".